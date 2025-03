Sarà uno stendardo esposto sul Municipio su piazza Grande a ricordare le vittime delle mafie in occasione della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, che cade il 21 marzo.

Lo stendardo, che riporta i nomi delle vittime, rimarrà esposto dal 20 al 24 marzo, mentre nella giornata del 21 marzo, alle 17.30, sotto il portico del Palazzo comunale, di fronte alla Galleria Europa, i volontari di Libera e le autorità istituzionali presenti leggeranno i nomi delle vittime di mafia in un momento aperto a tutta la cittadinanza. Per l’Amministrazione saranno presenti l’assessora alle Politiche educative e rapporto con l’Università Federica Venturelli, il presidente del Consiglio Antonio Carpentieri e il presidente del Quartiere 1 Simone Bonfante, mentre l’assessore a Legalità e antimafie Vittorio Ferraresi parteciperà alla XXX Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in programma a Trapani su iniziativa di Libera e Avviso Pubblico.

“Dalla partecipazione all’iniziativa di Trapani – sottolinea l’assessore Ferraresi – allo stendardo di Libera esposto dal Municipio, dall’appuntamento pubblico sotto al Comune del 21 marzo alle molteplici iniziative delle scuole: Modena vuole alzare sempre più l’attenzione su questa giornata in ricordo delle vittime di mafia. È l’inizio di un percorso di sensibilizzazione sulla lotta alle mafie e sull’importanza della legalità che proseguirà nelle prossime settimane con altre iniziative e porterà fino alle Giornate della Legalità i prossimi 9, 10 e 11 maggio”.

L’iniziativa, organizzata da Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – Coordinamento di Modena, è patrocinata dal Comune e rientra tra le attività coordinate e organizzate dall’ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze.

Nell’ambito della giornata del 21 marzo, inoltre, anche le scuole del territorio hanno organizzato attività e percorsi.

In particolare, i ragazzi della scuola Mattarella dell’Istituto comprensivo 3 provvederanno al restauro dei pannelli posti nelle strade vicine alla scuola (via Falcone/via Mattarella) in ricordo dei caduti nella lotta alle mafie (pannelli frutto del progetto antimafia “Idea Cinema 3” realizzato alcuni anni fa). In particolare, verranno ripristinati i QR code attraverso i quali è possibile visionare video sul tema. Ogni pannello sarà ricollocato nelle vie del quartiere che prendono il nome delle vittime della mafia. È infine programmata la visione di video prodotti con gli studenti delle classi prime, seguita da una riflessione sull’argomento guidata dagli insegnanti.

Alla scuola Carducci dell’Istituto comprensivo 5 alcune classi parteciperanno alla commemorazione in programma presso la Stele in via Dalla Chiesa/Mattarella, organizzata dal Quartiere 3. Sono previsti, inoltre, incontri a scuola con la criminologa Flavia Fiumana, la proiezione dei film tematici “I cento passi” e “La mafia uccide solo d’estate”, oltre all’esposizione di lavori artistici come la gigantografia dedicata a Falcone e Borsellino.

Alla scuola Lanfranco, nell’Istituto comprensivo 6, sono previsti percorsi con l’associazione Libera dedicata alla Memoria e all’Impegno, con una serata conclusiva il 23 maggio, in cui parteciperanno i ragazzi di terza, le loro famiglie, i referenti di Libera, i testimoni, i parenti delle vittime della mafia, oltre a rappresentanti istituzionali.

Al Liceo Sigonio, infine, è in programma il percorso “Fisco e legalità” per le classi quinte dell’indirizzo Les, che a fine mese incontreranno il procuratore Imperato. In particolare, sono previste lezioni di sensibilizzazione legate alla storia della mafia durante le ore di educazione civica e il 21 marzo è in programmazione un’assemblea con il coinvolgimento di Agende Rosse.