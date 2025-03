Dal 1996 il 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera Contro le Mafie e Avviso Pubblico. L’evento è stato voluto dall’associazione Libera che ha scelto il primo giorno di primavera, giorno di risveglio della natura, come occasione per rinnovare la primavera della verità e della giustizia sociale. Da qualche anno, questa Giornata è riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano attraverso la legge n.20 dell’8 marzo 2017.

Come ogni anno, i Comuni della città metropolitana partecipano alla Giornata della Memoria e dell’Impegno con deposizioni di corone, incontri, spettacoli teatrali e presentazione di libri.



Le iniziative a Bologna

Venerdì 21 marzo alle 9.30, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 50, organizza l’iniziativa Esercizi di democrazia: esperienze di cittadinanza attiva come garanzia di legalità.

Venerdì 21 marzo alle 11, nella Sala del Consiglio a Palazzo d’Accursio, si terrà la seduta solenne congiunta dei Consigli comunale e metropolitano. Dopo i saluti e l’introduzione della presidente Maria Caterina Manca, gli interventi di Giulia Sarti, Delegata alla legalità democratica e lotta alle mafie per Bologna e Città metropolitana, Andrea Giagnorio, referente dell’associazione Libera Bologna, Ciro Cascone, Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Bologna. Conclusioni della vicesindaca Emily Marion Clancy.

Venerdì 21 marzo nelle mense scolastiche del Comune verrà servito da Ribò come primo piatto “Penne Libera Terra con sugo al pesto siciliano”. Primo piatto del menù con prodotti di Libera Terra anche nelle mense scolastiche di Baricella, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, San Lazzaro di Savena, San Giovanni in Persiceto e nei Comuni dell’Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale).

In serata, le luci di Palazzo Re Enzo su Piazza Maggiore si accenderanno di giallo, arancione e fucsia, i colori di Libera.

Sabato 22 marzo alle 16, a Villa Celestina, bene confiscato in via Boccaccio 1, la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Organizza Libera Bologna.

Qui tutti gli appuntamenti a Bologna città.

Ad Argelato sabato 22 marzo deposizione di corone commemorative presso le scuole primarie di Funo e Argelato, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Partecipano alunni e alunne delle scuole e i componenti del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. Sarà presente la Sindaca Claudia Muzic e la dirigente scolastica Maria Lombardi. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, ai genitori e a tutti quanti per poter ognuno offrire un contributo all’ampliamento dell’educazione alla legalità.

A Calderara di Reno venerdì 21 marzo alle 18 presso la Casa della Cultura evento “Indovina la Legalità”, organizzato dal CCRR Plus, Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Calderara di Reno. Grazie alle domande di un “super Quizzone”, si potranno scoprire curiosità incredibili e, soprattutto, imparare di più su come riconoscere e combattere le mafie.

A Casalecchio di Reno venerdì 21 marzo alle 17, nel Giardino del Municipio presso il cippo dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, deposizione di fiori alla Panchina della legalità. Intervengono gli Amministratori comunali e una rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che hanno realizzato la panchina che riporta i nomi delle vittime innocenti di mafia. Sempre venerdì 21 marzo alle 10.45 alla Casa della Conoscenza, gli studenti del Collettivo studentesco Antonino Polifroni del liceo Leonardo da Vinci dialogano con Giorgio Scimeca, imprenditore di Caccamo (PA) e figura cruciale per il collettivo antimafia Addiopizzo.

Alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Castello d’Argile e le ragazze e i ragazzi del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR) di Castello d’Argile e Mascarino parteciperanno a un “Viaggio della memoria e dell’impegno in Sicilia”, iniziativa realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e il CCRR di Erice (Trapani) che si svolgerà dal 20 al 24 marzo. Il programma prevede tappe in luoghi simbolo della memoria siciliana, per offrire ai partecipanti un’occasione di riflessione e crescita personale.

Il Comune di Castenaso organizza con i bambini delle scuole primarie e medie la camminata della legalità venerdì 21 marzo con partenza alle 9 dal cortile di Casa Bondi e arrivo in piazza Caduti di Nassiriya.

Il 21 marzo ragazze e ragazzi della Consulta dei Giovani di Galliera, in collaborazione con Spazio G. e Comune di Galliera, realizzeranno l’installazione “Albero della legalità” presso il Parco della Palestra di via Roma denominato “Parco Vittime innocenti delle mafie” a San Venanzio di Galliera. L’installazione sarà visibile fino al 30 marzo.

A Imola giovedì 20 marzo Consiglio comunale straordinario sulla legalità con un momento di approfondimento insieme a Libera Imola sul Processo Radici, che ha svelato infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna e nel quale il Comune di Imola si è costituito parte civile. Venerdì 21 marzo nel corso di un evento al Teatro Osservanza con ospiti speciali come Gabriella Stramaccioni e Alfonso Sardo, si parlerà di vite che hanno cambiato la storia della lotta alla mafia.

A Marzabotto il 21 marzo alle 18:30 nella Sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria, incontro con Gaetano Alessi, attivista e fondatore di Mafie sotto casa.

A Pianoro venerdì 21 marzo alle 20, al Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini (via Gualando 2), proiezione del documentario “Benvenuta al Nord – La perdita dell’innocenza”, di Paolo Muran e Anna Sandrini.

Sabato 22 marzo alle 11.15 il comune di San Giovanni in Persiceto promuove un Consiglio comunale aperto dal titolo “Sfide di giustizia e legalità. Combattere la Mafia e le forze criminali”. Interverranno Santi Palazzolo, testimone della lotta al racket e alla criminalità organizzata, Daniela Saguatti, docente dell’Istituto di Istruzione Superiore Archimede referente del progetti sulla legalità e di alcuni studenti dell’istituto che hanno partecipato a “E!State Liberi!”, campi di impegno e formazione sui beni confiscati e beni comuni, organizzati da Libera. Domenica 23 marzo si terrà lo spettacolo di Davide Enia “Autoritratto”, inserito nella stagione teatrale 2024-2025 del Comune di Persiceto e nel cartellone “Tre Teatri per Te” e dedicato al tema della Mafia.

A San Lazzaro di Savena venerdì 21 marzo affissione di coccarde tricolori nelle strade intitolate a vittime di mafia presenti in città (via Peppino Impastato, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Piersanti Mattarella e via Pio La Torre). Mercoledì 26 marzo alle 18 in Mediateca presentazione del libro “Le madrine di ‘Ndrangheta” di Federica Iandolo che indaga il ruolo decisivo delle donne e del corpo femminile nella struttura di potere della mafia più potente del mondo. Presente l’autrice con Guglielmo Mauti.

A Sant’Agata Bolognese giovedì 27 marzo studenti e studentesse delle classi terze della scuola media “Mazzini” in contrano il giornalista Donato Ungaro “vigile-cronista” del Comune di Brescello, primo comune dell’Emilia-Romagna sciolto per mafia.

A Valsamoggia venerdì 21 marzo alle 21 al Teatro Calcara è in programma lo spettacolo “La partita non è ancora finita” che racconta, attraverso la metafora calcistica attraversata dai sogni di un bambino, di come i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino abbiano affrontato la partita contro la criminalità organizzata. Lunedì 31 marzo alle 20 al Cinemax Bazzano proiezione del documentario “Biùtifil cauntri”, di Esmeralda Calabria, Andrea D’Ambrosio e Peppe Ruggiero, che racconta dell’inquinamento provocato dalle fuoriuscite del cobalto dalla fabbrica Montefibre di Acerra. Sarano presenti Esmeralda Calabria e Raffaele Sardo.

Il comune di Zola Predosa, in collaborazione con Avviso Pubblico, organizza per il 21 marzo un momento di riflessione con alcune classi della scuola media F. Francia. L’appuntamento è davanti alla Scuola, nel Parco Vittime innocenti di tutte le mafie, alle ore 10.15.