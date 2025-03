Sono scaduti i termini per la presentazione delle domande ai tre bandi che il Comune di Bologna ha lanciato nel mese di Febbraio scorso a sostegno della straordinaria scena culturale e artistica bolognese per l’anno 2025 e sono complessivamente 322 le domande pervenute.

Sono 151 i progetti culturali che hanno applicato per il bando Bologna Estate 2025, il tradizionale cartellone di eventi estivi coordinato e promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città metropolitana, che si svolgerà dal 16 maggio al 28 settembre prossimi. Il cartellone includerà, come ogni anno, anche i progetti dell’area metropolitana per cui sono pervenuti 76 progetti all’avviso curato direttamente da Città metropolitana.

A questi si aggiungono 32 domande pervenute al Comune per il bando dedicato alle arti performative nelle periferie, finanziato da fondi del Ministero della Cultura, che selezionerà progetti da svolgersi a partire dal 16 maggio fino al 31 dicembre, in parte confluenti nel cartellone di Bologna Estate per arricchire la programmazione estiva nei quartieri.

Altre 139 domande di partecipazione sono state presentate, infine, per l’assegnazione di contributi per il sostegno a progetti di programmazione di attività culturali e di produzione che si svolgeranno fino al 31 dicembre 2025. Anche in questo caso, le progettualità che intersecano il periodo estivo entreranno a fare parte del cartellone di Bologna Estate, per valorizzare sempre di più la programmazione di realtà che tutto l’anno promuovono iniziative culturali.

Per gli uffici inizia ora la fase istruttoria per la valutazione delle proposte, l’assegnazione dei punteggi ai progetti e la formazione delle graduatorie, al fine di stabilire i contributi e comporre il cartellone estivo che sarà presentato a maggio.