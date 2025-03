La presidente del Consiglio comunale, Maria Caterina Manca, è intervenuta in apertura del Question Time di oggi, in ricordo di Marco Biagi. Al termine, il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio. Di seguito l’intervento della presidente Manca.

“È molto importante oggi ricordare in apertura di seduta il professor Marco Biagi. È doveroso un sentito ricordo di Marco Biagi, perché siamo al 23º anniversario, come sapete, della sua tragica scomparsa, che è avvenuta, il 19 marzo 2012 a Bologna. Il professor Marco Biagi è stato vittima di un attentato terroristico delle Brigate Rosse all’età di 51 anni.

La città di Bologna e l’intera comunità hanno subito una grave perdita ed è doveroso partecipare, come Consiglio comunale, alla memoria collettiva e onorare la sua figura di studioso, giuslavorista e comparatista che mise le sue competenze al servizio delle istituzioni e subì purtroppo, per questo, il sacrificio della vita. Eppure il suo pensiero, basato sul metodo del confronto, è ancora attuale, continua a rimanere un punto di riferimento per gli studiosi nell’affrontare le tematiche inerenti al lavoro, inerenti alla regolamentazione del lavoro e alle sfide del futuro.

A distanza di oltre vent’anni, abbiamo detto ventitré anni dalla sua morte, il suo insegnamento e il suo sacrificio ci impongono di continuare a lavorare affinché le istituzioni, come la nostra, il Consiglio comunale, siano sempre luoghi di confronto e di costruzione, respingendo ogni forma di violenza e di estremismo.

Bologna non dimentica Marco Biagi, il suo rigore intellettuale e il suo spirito riformatore.

Il suo assassinio è stato un attacco alla democrazia, alla libertà di pensiero, ricordiamolo, e alla ricerca del dialogo come strumento di progresso. Esprimiamo dunque solidarietà e vicinanza, in questo momento di rinnovato dolore, alla moglie, Marina Orlandi Biagi, ai suoi figli, Francesco e Lorenzo, e alla sorella Francesca.

Nel ricordo, in segno di omaggio alla sua memoria, vi invito a osservare un minuto di silenzio”.