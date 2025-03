Una settimana all’insegna delle migliori pratiche per differenziare la raccolta rifiuti e prendersi cura dell’ambiente circostante.

Il tutto coinvolgendo giovani e studenti del Comune di Casalgrande.

Dal 24 al 29 marzo l’Amministrazione comunale, estremamente sensibile alle tematiche legate alla tutela ambientale e attenta alle ‘best practices’ legate al corretto conferimento dei rifiuti di qualsiasi tipo essi siano come espressione di buona educazione e rispetto civico, organizzata la ‘Settimana dell’ambiente’.

Nel cortile esterno della Scuola secondaria di II Grado dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande, sarà presente il CAM (Centro Ambiente Mobile). Si tratta di una ecomobil home di Iren Ambiente, allestita per promuovere la buona pratica della raccolta differenziata, sensibilizzando sulle tematiche legate all’economia circolare e all’educazione civica.

La ‘Settimana dell’ambiente’ vedrà coinvolte alcune classi delle scuole sia elementari che medie del territorio, ma è aperta a tutti i giovani interessati, attraverso lo sviluppo di attività e laboratori di educazione ambientale.

Nel dettaglio

Le attività previste sono, innanzitutto la vista guidata al Centro Ambiente Mobile. Grazie alla presenza del personale di Ceas e di EduIren, i ragazzi potranno visitarlo e apprendere così le pratiche per una raccolta differenziata ottimale, con particolare attenzione dei così detti piccoli ‘RAFE R4’ (rifiuti elettrici ed elettronici). I giovani, infatti, potranno conferire piccole apparecchiature elettriche o elettroniche portate da casa, contribuendo in questo modo ad aumentare ulteriormente la consapevolezza per una categoria di rifiuti che sta assumendo sempre maggiore importanza nel nostro tempo.

La seconda attività prevista è quella legata al kit ‘Tutti a raccolta’, che potrà essere prenotato dagli studenti stessi. Il kit servirà a svolgere autonomamente la raccolta rifiuti nelle zone limitrofe alla scuola, contribuendo così alla tutela dell’ambiente. I ragazzi riceveranno dagli operatori presenti sul CAM tutto il necessario per procedere ad una raccolta rifiuti nella massima sicurezza assieme ad una mappa dei luoghi dove in cui concentrare l’attività di pulizia e cura dell’ambiente

Hanno detto

“Come Assessorato all’Ambiente e alla Scuola del Comune di Casalgrande siamo particolarmente sensibili a queste tematiche – sottolineano gli Assessori Domenico Vacondio (Ambiente) e Graziella Tosi (Scuola) -. Considerando il focus particolare che vi è sul tema del corretto conferimento dei rifiuti e la necessità di creare sempre più un circolo virtuoso di rigenerazione urbana e ambientale, l’Amministrazione crede fortemente nella necessità di coinvolgere sempre di più le giovani generazioni nell’educazione, innanzitutto civica, a queste pratiche ottimali. Partendo dalla corretta differenziazione dei rifiuti”.

“Siamo certi che molti giovani e studenti prenderanno parte a questa importante iniziativa – concludono Tosi e Vacondio -. Consapevoli che questo è solo l’inizio, altre attività simili a questa seguiranno, in cui il connubio tra giovani e ambiente verrà rinsaldato sempre di più”.