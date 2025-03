Inizia la nuova stagione, e il Comune di Correggio rinnova il proprio impegno a favore dell’agricoltura locale con la ripartenza del Mercato Contadino, un appuntamento ormai consolidato che valorizza i prodotti del territorio e sostiene le aziende agricole locali.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 marzo, dalle 8:00 alle 12:00, in Piazzale Aldo Moro, nel quartiere Espansione Sud. Come sempre, le aziende del Mercato offriranno una selezione di prodotti freschi e di stagione, tra cui frutta e verdura sia fresca che trasformata in conserve, miele, salumi, parmigiano reggiano, formaggi caprini freschi e stagionati, yogurt di capra, grani antichi, farine, pane, pasta e prodotti da forno.

“Il Mercato Contadino è molto più di un luogo di vendita: è un punto di incontro tra produttori e cittadini, un’occasione per promuovere la filiera corta e sensibilizzare sull’importanza del consumo di prodotti a km zero. Sostenere l’agricoltura locale significa preservare le nostre tradizioni, la qualità e l’identità del territorio – dichiara l’Assessore all’Agricoltura Giovanni Viglione, che conclude – il Mercato Contadino rappresenta un’opportunità unica per acquistare prodotti genuini, rispettosi dell’ambiente e della stagionalità. Scegliere i prodotti locali non è solo una garanzia di qualità, ma anche un modo concreto per sostenere chi lavora ogni giorno per mantenere vivo il nostro territorio”.