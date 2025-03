“Sul tema complesso della cessione dell’area ex Fiere di Reggio, oggetto di una commissione consigliare martedì 18 marzo scorso, ritengo che l’operato dell’amministrazione comunale precedente sia stato perfettamente condivisibile e trasparente, in piena legittimità amministrativa.

E’ in questo senso che ho invitato i proponenti, rappresentanti dell’opposizione in consiglio comunale, ad ascoltare i precedenti amministratori, in quanto consapevole che hanno agito da amministratori pubblici capaci, al servizio delle cittadine e dei cittadini in un contesto delicato come quello di una procedura di asta pubblica.

Leggere oggi le parole dell’ex sindaco Vecchi, che fa luce sulla questione, non fa che confermare quanto detto.

Quello che invece appare del tutto strumentale è la narrazione della vicenda che viene fatta dall’opposizione in consiglio comunale: illazioni confuse e prive di qualsiasi legittimità giuridica, lanciate per gettare ombra su scelte strategiche che, per quanto riguarda l’area nord della città ma non solo, si stanno rivelando lungimiranti”. Così il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari.