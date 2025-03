Una domenica mattina alternativa per una ventina di dipendenti Me-Cart che, con le loro famiglie, hanno partecipato all’iniziativa di pulizia del paese organizzata dall’azienda in collaborazione con il Comune di Cavriago e il Green Team, il gruppo di volontari che organizza queste iniziative sul territorio. Un’iniziativa di team bulding che li ha visti lavorare insieme in un contesto diverso dal solito, armati di gilet ad altra visibilità, guanti pinze e sacchi per la raccolta.

“Per il secondo anno sviluppiamo questa attività insieme a Me-Cart, una attività innovativa che, attraverso un’azione di pulizia del territorio, punta a favorire le relazioni tra i lavoratori e concorrere a creare un buon clima aziendale” commenta l’assessore all’Ambiente Luca Brami, presente all’iniziativa. “Sicuramente un modello che unisce sostenibilità e comunicazione che può essere interessante come modello da proporre anche ad altre imprese di Cavriago, per le quali il Green Team è a disposizione”.

Complessivamente sono stati raccolti circa 15 kg di rifiuti, in prevalenza carte, cartine, bottigliette e brick in plastica oltre agli onnipresenti mozziconi. Al termine della raccolta si è svolto un rinfresco al circolo ricreativo I.Care.