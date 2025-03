Con la partecipazione del sindaco Massimo Mezzetti e dell’arcivescovo don Erio Castellucci è stato inaugurato questa mattina in Municipio l’ufficio del delegato del sindaco per i temi legati alla disabilità, prof. Gianni Ricci che è anche coordinatore generale del ‘Tavolo Provinciale di coordinamento sulla disabilità.

Nell’occasione è stata presentata la mostra permanente “La relazione oltre l’inclusione”: sono 5 tavole che accoglieranno chi entra nell’ufficio e intendono rappresentare graficamente i cambiamenti della società nei confronti delle persone con disabilità. I termini utilizzati – esclusione, segregazione, inclusione, relazione – fanno riferimento alle tappe, anche dolorose, che si sono succedute nel tempo su questo tema.

Durante il breve momento inaugurale ci si è soffermati in particolare sul termine “relazione”. Come ha spiegato lo stesso Ricci è “un concetto che serve a far capire che sono diverse le abilità in campo, non c’è nessuno che è disabile ma tutti siamo abili in modo diverso”.

Il sindaco Mezzetti ha ringraziato Ricci per aver accettato questo ruolo, “una persona con una grande esperienza in merito ma soprattutto un entusiasta che ha molta voglia di impegnarsi”.

All’inaugurazione era presente anche la d.ssa Annalisa Righi in qualità di disability manager del Comune di Modena.