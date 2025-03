L’Associazione Volontari Soccorso Ambulanza (A.V.S.A.) di Riolunato annuncia con orgoglio il lancio del proprio sito web, uno strumento fondamentale per avvicinare i cittadini ai servizi essenziali di emergenza/urgenza e trasporto sanitario in un’area, quella dell’Alto Appennino Modenese, segnata da notevoli difficoltà logistiche e climatiche.

Fondata nei primi anni ’80 da un gruppo di cittadini desiderosi di offrire un supporto concreto alla comunità, A.V.S.A.

Riolunato è divenuta negli anni un presidio insostituibile per l’intero territorio del Frignano. Oggi, con l’apertura del nuovo portale online, l’associazione compie un ulteriore passo verso l’innovazione e la vicinanza alle persone, in particolare in un contesto di montagna dove rapidità d’intervento e accesso alle informazioni possono fare la differenza.

«Abbiamo voluto creare un luogo virtuale dove fosse possibile trovare tutte le informazioni utili, non solo in caso di emergenza medica, ma anche per la prenotazione di trasporti ordinari – come i servizi di dialisi – e per l’eventuale assistenza durante eventi sportivi o manifestazioni locali», spiega Franco Borresi, Presidente di A.V.S.A. Riolunato. «Nella nostra zona, ogni spostamento può diventare complesso a causa delle condizioni meteorologiche e dei collegamenti stradali. Per questo, rendere accessibili i servizi e i contatti è un passo fondamentale per sostenere chi vive o si trova a transitare qui».

Attraverso il sito, i cittadini potranno:

Segnalare situazioni di emergenza o richiedere informazioni sui protocolli di soccorso;

o richiedere informazioni sui protocolli di soccorso; Organizzare trasporti sanitari , prenotando i mezzi dell’associazione per visite mediche, terapie e altre necessità;

, prenotando i mezzi dell’associazione per visite mediche, terapie e altre necessità; Iscriversi ai corsi di formazione per volontari, acquisendo le competenze necessarie a diventare parte attiva del sistema di soccorso;

per volontari, acquisendo le competenze necessarie a diventare parte attiva del sistema di soccorso; Rimanere aggiornati sulle iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria che A.V.S.A. promuove regolarmente.

Il sito, inoltre, mette in luce la storia dell’associazione, da sempre impegnata a colmare le lacune del sistema pubblico in un territorio complesso sia per condizioni geografiche che demografiche. «Dal 1980 ci prendiamo cura della nostra gente, impegnandoci per offrire un servizio di qualità e in costante evoluzione», aggiunge Borresi. «La scelta di realizzare un nuovo portale intuitivo e completo risponde alla necessità di uno strumento in grado di garantire trasparenza, contatto immediato e, soprattutto, una migliore organizzazione dei servizi».

Con la nascita di questo nuovo spazio online, A.V.S.A. Riolunato si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’educazione sanitaria, invitando allo stesso tempo chiunque voglia contribuire a unirsi come volontario o sostenitore.

Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle attività di A.V.S.A. Riolunato, è possibile visitare il sito web e scoprire come ogni cittadino possa fare la differenza nel costruire una comunità più sicura e solidale.

Sito web: https://www.avsariolunato.it