Stanotte poco dopo l’una, ignoti ladri hanno fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare Emilia Romagna in via Filippini a Luzzara. Probabilmente attraverso il cosiddetto manufatto a “marmotta” innescato da un contatto elettrico, i malviventi hanno fatto saltare il bancomat per poi dileguarsi, Dai primi controlli, infatti, sembrerebbe che il danaro non sia stato asportato: sono in corso gli accertamenti. Si dovrà anche quantificare i danni conseguenti alla deflagrazione.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Luzzara, intervenuti unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla, coordinati dalla Procura reggiana.