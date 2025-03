Si è svolto presso lo Sporting Club Sassuolo sabato 22 marzo il primo torneo di tennis wheelchair della regione Emilia-Romagna, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, e che ha visto impegnati 8 giocatori della categoria open maschile. Inoltre, da questa stagione la FITP ha inserito i tornei di tennis in carrozzina per atleti agonisti all’interno del proprio portale e, al pari delle altre manifestazioni, questa tappa ha assegnato punti importanti per la classifica nazionale.

E’ prestigioso per lo Sporting Club Sassuolo e per la Città di Sassuolo far parte di questo circuito, ed essere stato il primo circolo ad ospitare questo evento che si alternerà in varie tappe per tutta Italia. Il sodalizio sassolese ha ottenuto questo traguardo grazie alla qualità delle sue strutture, che sono considerate fra le migliori e a norma per questo tipo di competizioni, e grazie agli anni di esperienze positive nell’organizzazione di grandi appuntamenti tennistici.

Ma veniamo ai veri protagonisti del torneo. Gli 8 giocatori sono stati divisi in due gironi da 4 e con “formula all’italiana”, tutti contro tutti in un set a 6 games con vantaggi, si sono sfidati in vere battaglie tennistiche che hanno decretato la classifica finale. Sul podio sono saliti rispettivamente nel girone 1 l’albinetano Andrea Servadei e nel girone 2 Bruno Carlucci, anch’egli tesserato presso il Circolo Tennis Albinea. Bene anche i portacolori di casa Sporting che erano Marco Amadori, Davide Costi, Angeljn Shpjati e Wainer Righi e che si sono difesi egregiamente, raggiungendo il secondo posto in classifica nel girone 2. Inoltre il torneo ha visto la partecipazione dell’abruzzese Nicola Perfetti e il fiorentino Umberto Carmelo Patermo, tesserato, in realtà, per la Canottieri Baldesio di Cremona.

Il tutto è stato egregiamente organizzato e promosso dal Fiduciario Wheelchair FITP dell’Emilia-Romagna, il Maestro Matteo Versari, e dal Tecnico, responsabile di questo settore nel circolo sassolese, Alessio Bazzani.

Prossimo appuntamento con il tennis wheelchair allo Sporting Club Sassuolo è previsto nel weekend del 26/27 aprile e, tempo permettendo, il torneo sarà organizzato sui campi in terra rossa del circolo. L’invito è esteso anche alle giocatrici del settore femminile e ai quad e, oltre alla gara di singolo, saranno programmate quelle di doppio. Un vero spettacolo a cui Soci e appassionati di tennis sono invitati!