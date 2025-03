Giornate di intensi controlli, quelle scorse, per la Polizia Locale, impegnata nei servizi a supporto della manifestazione fieristica “Cosmoprof”.

A partire da giovedì scorso, quando gli agenti sono stati avvicinati da numerose persone che segnalavano la presenza di soggetti intenti a richiedere insistentemente dei soldi richiamando una falsa associazione benefica per bambini con disabilità. La persona fermata e identificata, è stata denunciata per accattonaggio molesto con sequestro penale della cartellina con i fogli che riportavano i simboli falsi della disabilità e per non aver ottemperato l’ordine del questore sul divieto di ritorno nel comune di Bologna.

Sempre nella stessa giornata, un’altra pattuglia della Polizia Locale impegnata in Fiera, è stata avvicinata da due turisti israeliani che hanno raccontato di essere stati derubati all’interno di un bus da parte di due soggetti. Questi, che si trovavano ancora in zona, sono stati raggiunti e immediatamente identificati dagli agenti. Accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso, dopo la perquisizione sono stati trovati in possesso di 600 euro in contanti, la stessa cifra denunciata dal turista che aveva subito il furto. Le due persone, gravate da numerosi arresti e precedenti, sono state denunciate per il furto consumato e per un altro tentato interrotto solo perchè la vittima si è accorta di quanto stava accadendo. La somma di denaro è poi stata restituita al proprietario.

Il bilancio dei controlli ha poi portato anche ad altre tre denunce a piede libero per attività di parcheggiatore abusivo e tre per inottemperanza foglio di allontanamento dal comune di Bologna, tutte a carico dello stesso soggetto. Infine, sono state applicate tre sanzioni amministrative, da 400 euro ciascuna, per bagarinaggio con sequestro dei biglietti.