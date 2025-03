Domani, martedì 25 marzo, alle ore 14.00, torna in Biblioteca “Mastri Librai”, il Gruppo di lettura per ragazzi che da qualche anno si ritrova per raccontare le proprie letture, scambiarsi consigli, chiacchierare di libri, fumetti, storie… Una iniziativa rivolta alla fascia di età 14-19 anni.

Durante questi incontri i ragazzi offrono consigli di lettura su libri fantasy, fumetti, gialli, amore, avventura, thriller, storia, viaggi. Condividono impressioni, preferenze, critiche letterarie in modo informale e amichevole, “moderati” da una lettrice appassionata: Alice Torreggiani della Cooperativa Equilibri di Modena.

Alice, originaria di Novellara, è esperta in letteratura per ragazzi, ha una laurea magistrale in editoria e giornalismo e collabora da diversi anni con il Festival Letteratura di Mantova per il progetto europeo “Read On” per adolescenti e con alcune riviste online per le quali scrive recensioni.

Chiunque ami leggere e desideri condividere questa passione è invitato all’appuntamento. La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione.

Per info: tel. 0522.839759-755; biblioteca@comune.guastalla.re.it