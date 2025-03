Sono state 137 le coppie di “investigatori per un giorno” che domenica 23 marzo dal quartier generale di Palazzo Carandini del Banco BPM si sono riversati in centro storico per “GialloModena – caccia all’assassino”, il gioco investigativo a coppie promosso da Avis con Modenamoremio, in collaborazione con Giallo Festival e il patrocinio del Comune di Modena. Tre ore di tempo per svelare gli indizi sulle tracce di un misterioso social killer, seguendo un percorso di 11 “yellow point” dislocati fra vie, piazze ed esercizi commerciali del centro, presidiati dalla squadra di oltre 30 volontari messa in campo da Avis. Al rientro delle squadre è stato poi Claudio Lei, lo scrittore modenese autore della trama di GialloModena, a districare la storia e svelarne la soluzione.

Cinque le coppie vincitrici, fra le 83 che sono riuscite a terminare il gioco. Prima classificata la squadra “Stumpi”, seguita da “Caselline 3”, al terzo posto “Boss e Mini Boss”, al quarto “Testa Balorda”, quinta la coppia “Stradello Chiesa”. A tutti un ricco bottino di premi fra prodotti alimentari de Le Conserve della Nonna e buoni pranzo nei ristoranti cittadini, coupon beauty e buoni fitness messi a disposizione dalle attività aderenti a Modenamoremio, oltre a libri polizieschi offerti da Giallo Festival e romanzi dello stesso autore Claudio Lei. I presidenti regionale di Avis Maurizio Pirazzoli, provinciale Cristiano Terenziani e di Avis Comunale di Modena Antonio Ragazzi hanno infine consegnato i riconoscimenti a Modenamoremio, Giallo Festival, Banco BPM e Claudio Lei per aver collaborato al successo dell’iniziativa.