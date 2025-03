“Io Sono Cultura 2024. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi” è il titolo del rapporto annuale presentato oggi a Palazzo D’Accursio, con i saluti istituzionali in video di Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; ne hanno discusso Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Rosa Grimaldi, delegata del Sindaco di Bologna alle Industrie Culturali e Creative; Vincenzo Colla vicepresidente Regione Emilia-Romagna. Ha moderato la presentazione Giorgia Boldrini, direttrice Settore Cultura e Creatività Comune di Bologna. Sono intervenuti Claudio Astorri, consulente radiofonico e professore universitario; Thalita Malagò, direttrice generale e consigliere delegato – IIDEA; Pierfrancesco Pacoda, giornalista e saggista; Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale I Wonder Pictures; Antonio Taormina, comitato scientifico Fondazione Symbola.

Il sistema produttivo Culturale e Creativo dell’Emilia-Romagna produce 8,2 miliardi di euro di valore aggiunto, il 5% della ricchezza prodotta dall’economia regionale. In termini di posti di lavoro, i 125 mila addetti della filiera incidono per il 5,8% dell’occupazione regionale. Su base provinciale, Bologna si colloca quinta a livello nazionale per valore aggiunto con 2.715 milioni e sesta con 37.504 occupati; seguono Modena con 1.486 milioni di valore aggiunto e 22.326 occupati; Parma con 1.009 milioni di valore aggiunto e 14.345 occupati; Reggio Emilia con 1.033 milioni di valore aggiunto e 14.762 occupati; Forlì Cesena 597 milioni di valore aggiunto e 10.404 occupati; Rimini con 518 milioni di valore aggiunto e 9.288 occupati; Ravenna con 557 milioni di valore aggiunto e 8.924 occupati; Piacenza con 432 milioni di valore aggiunto e 6.942 occupati; Ferrara con 344 milioni di valore aggiunto e 5.860 occupati. La Regione Emilia-Romagna, con il Sistema Museale Regionale, ha sviluppato nel 2023 un grande cantiere di costruzione di reti e competenze con oltre 200 operatori di musei, biblioteche, archivi, teatri e organizzazioni socio – sanitarie. Nel 2024 la Regione mette a disposizione risorse attraverso un bando (300 mila euro in due anni) per il radicamento di buone pratiche di welfare in cooperazione tra musei e territorio.

“Cultura e creatività – dichiara il sindaco di Bologna Matteo Lepore – sono al centro della nostra identità e rappresentano anche una leva fondamentale della nostra economia, come dimostrano i numeri del rapporto “Io sono cultura”. A Bologna, il contributo del sistema culturale e creativo è significativo e testimonia la vivacità e il potenziale della nostra città nel contesto regionale e nazionale. L’impegno dell’Amministrazione comunale è costante nel sostenere e valorizzare competenze e professionalità del settore, ritenendolo vitale per il nostro futuro”.