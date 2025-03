La comunità toanese è stata colpita nel giro di poche ore da due lutti improvvisi che l’hanno ferita duramente suscitando un cordoglio vastissimo e profondo. Spiega il Sindaco Leonardo Perugi:

“Domenica ha avuto un malore improvviso, che purtroppo non gli ha lasciato scampo nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il nostro concittadino Aldemiro Borghi, per gli amici Tiziano, mentre si trovava in provincia di Bologna per una gara di motocross, sport di cui era appassionato. Il figlio di Tiziano, Alex, peraltro è dipendente del nostro Acquedotto comunale. Siamo davvero vicini alla famiglia, oltre che ad Alex anche alla moglie Fabrizia e agli altri parenti.

Oggi poi abbiamo avuto un’altra notizia devastante, la morte a soli 24 anni di Giorgia Basinghi, anche lei nostra concittadina. Giorgia era mia coetanea, da adolescenti uscivamo insieme nelle stesse compagnie, siamo tutti devastati dalla sua scomparsa: aveva avuto una figlia, Irene, meno di un anno fa. Combatteva da tempo contro la malattia ma tutti speravamo che potesse salvarsi, invece si è spenta all’ospedale di Sassuolo. Esprimiamo vicinanza a suo marito Roberto Pè, alla piccola Irene, alla mamma e il papà di Giorgia, Stefania e Wainer.

La nostra comunità è affranta e sconvolta da due tragedie così grandi a poche ore di distanza che sono davvero difficili da sostenere. Abbiamo ritenuto doveroso dare un segnale tangibile di questo dolore di tutti i cittadini toanesi, per questo abbiamo proclamato per domani, martedì 25 marzo, la proclamazione del lutto cittadino”.

Le bandiere del municipio saranno listate a lutto, e in concomitanza con i funerali di Borghi (fissati il 26 marzo alle ore 10 alla chiesa di Toano) mercoledì mattina gli uffici comunali saranno chiusi per circa un’ora. I funerali di Giorgia Basinghi saranno invece domani, martedì, alle ore 15.30 nella Chiesa di Toano.