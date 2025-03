Da oggi lunedì 24 marzo si possono presentare le domande di contributo relative a nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento relative all’anno 2025, il cosiddetto assegno di maternità dei Comuni.

L’assegno di maternità è un sostegno economico per le madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità (in questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale). Viene erogato per cinque mensilità per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni relativi all’anno in corso.

La domanda deve essere presentata dalla madre che deve essere residente nel Comune di Modena e residente in Italia alla data del parto. L’assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali; deve, inoltre, soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L’importo del contributo è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo; per l’anno 2025, l’assegno nella misura intera ha importo pari a 407,40 per 5 mensilità, per complessivi 2.037 euro per famiglie con valore Isee fino a 20.382,90.

Le domande vanno presentate esclusivamente on line sullo Sportello Telematico Polifunzionale del Settore Servizi sociali del Comune di Modena (https://servizisociali.comune.modena.it/) a cui si accede autenticandosi con Spid, Cie e Cns.