La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine residente fuori provincia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15.00, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio in zona Tempio, ha notato un uomo che alla vista della pattuglia in più occasioni aveva tentato di nascondersi dietro ad un camper in sosta in via Nicolò dell’Abate, come per eludere un eventuale controllo.

Fermato per identificazione, il 29enne – pensando di non essere visto – ha lasciato cadere un oggetto dentro una vaschetta in alluminio contenente del cibo semiliquido, appoggiata sul sellino di una bicicletta, per poi tentare di darsi alla fuga.

Raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di 10 dose di crack, confezionate nello stesso modo di altre 10, rinvenute nella vaschetta di alluminio, per complessivi 4,83 grammi.

All’esito dell’udienza, svoltasi questa mattina, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Modena.