La Presidente, Morena Silingardi, ha convocato per giovedì 27 marzo 2025, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di Fiorano Modenese, presso Casa Corsini (via Statale, 83 a Spezzano), per la trattazione di 11 punti all’ordine del giorno.

1. Interrogazione presentata dalla consigliera Gilioli del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interrogazione sui lavori relativi alla rotatoria stradale nell’intersezione fra Via Circondariale San Giovanni Evangelista e Via del Crociale”.

2. Interrogazione presentata dal consigliere Gualmini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Muretto pericolante nel nuovo parcheggio scuole medie Bursi a Spezzano”.

3. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Criticità del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti nel territorio del Comune di Fiorano Modenese”.

4. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Contributi ad enti ed associazioni del Comune di Fiorano”.

5. Interrogazione presentata dalla consigliera Gilioli del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: ”Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune di Fiorano Modenese”.

6. Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico delle attività di centrale di committenza nonché delle attività di progettazione ed eventuale esecuzione delle concessioni di servizi, forniture e lavori ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

7. Regolamento per la concessione in uso degli orti urbani del Comune di Fiorano Modenese – Modifiche ed integrazioni – Approvazione.

8. Ordine del Giorno presentato dalla consigliera Muià del gruppo consiliare “Attiva Fiorano” a nome dei Gruppi Consiliari Attiva Fiorano, Impegno Comune, Noi ci siamo e Partito Democratico portante ad oggetto: “Promozione della partecipazione al voto in occasione dei referendum 2025”.

9. Ordine del Giorno presentato dal consigliere Arcuri del gruppo consiliare Partito Democratico a nome dei gruppi consiliari Partito Democratico, Noi ci siamo, Impegno Comune e Attiva Fiorano portante ad oggetto: “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Trapani, 21 marzo 2025”..

10. Ordine del giorno presentato dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Manutenzioni opere edili ed incarichi specifici”..

11. Interpellanza presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Opere future ed urgenti relative al cimitero di Spezzano”.

La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.