Dopo il successo del primo anno avviato a Modena, il corso di laurea magistrale in Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina dell’Università di Modena e Reggio Emilia arriva a Mirandola. A partire da settembre 2025, gli studenti del secondo anno potranno svolgere le attività didattiche nel cuore del Distretto Biomedicale. Diviene, infatti, operativa la convenzione stipulata tra Unimore, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Comune di Mirandola, Unione Comuni Modenesi Area Nord.

La convenzione prevede: un finanziamento di 1,5 milioni di euro, in quindici anni, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola; la concessione degli spazi arredati e dotati di adeguate reti informatiche, presso il complesso “Il Pico” in Piazza Garibaldi, da parte del Comune di Mirandola, da destinare alle attività didattiche; il contributo dell’Unione dei Comuni Area Nord a sostegno delle attività logistiche, didattiche ed extra-didattiche per gli studenti; Unimore sarà responsabile dell’intera attività didattica garantendo tutte le docenze, unitamente al rispetto delle normative relative all’affidamento dei compiti didattici e degli incarichi di insegnamento.

Questi gli esiti della riunione operativa, svoltasi presso la sede della Fondazione, per avviare l’iter organizzativo finalizzato all’attivazione del corso di laurea. All’incontro hanno partecipato: Francesco Vincenzi e Cosimo Quarta, Presidente e Segretario Generale della Fondazione CRMIR; Letizia Budri, Sindaco di Mirandola; Claudio Poletti, Presidente dell’Unione dei Comuni Area Nord; Luigi Rovati e Jonathan Mapelli, Università di Modena e Reggio Emilia; Giuliana Gavioli, ITS Biomedicale. Nel corso della riunione è stato inoltre stabilito di istituire una “Carta dei Servizi” per gli studenti del nuovo corso di laurea, per semplificare l’accesso ai servizi, migliorare l’accoglienza e facilitare la permanenza degli studenti universitari nel comprensorio di Mirandola e nell’intera Area Nord.

Infine, ITS Biomedicale ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione i propri laboratori, già adeguatamente attrezzati, per lo svolgimento di attività laboratoriali da parte degli studenti universitari. Questa collaborazione, che sarà formalizzata attraverso un’apposita convenzione, rappresenta un’importante sinergia tra i diversi livelli di formazione e il Distretto Biomedicale.

L’arrivo del corso magistrale a Mirandola rappresenta un’opportunità strategica per creare sinergie tra formazione universitaria e imprese del Distretto Biomedicale, favorendo l’innovazione e l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Le iscrizioni al corso di laurea magistrale in Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina si apriranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni: unimore.it/it .

[Nelle foto allegate, alcune immagini di interni ed esterni del Complesso “Il Pico”, nel territorio del Comune di Mirandola (Mo) che ospiterà le attività del corso di laurea magistrale in Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina dell’Università di Modena e Reggio Emilia].

