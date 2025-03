La notte tra Natale e Santo Stefano, del dicembre 2023, i carabinieri erano intervenuti nella sua abitazione dopo che la figlia minore aveva telefonato al 112 per segnalare che il padre stava picchiando lei e la madre. Dopo le indagini i carabinieri denunciarono l’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste della Procura reggiana alla fine del mese di gennaio dell’anno scorso aveva applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, oltre al divieto di avvicinamento alla vittima e ai figli prescrivendogli di restare distante almeno 2.500 metri dall’abitazione e dai luoghi frequentati dai familiari applicandogli il braccialetto elettronico.

Ieri sera ha violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento venendo sorpreso nella flagranza della violazione della misura dai Carabinieri di Casalgrande che l’hanno fermato a Scandiano, nei pressi dell’abitazione della sorella della vittima che quest’ultima aveva raggiunto dopo essere stata tamponata e inseguita dal suo ex. Per questi motivi i carabinieri di Casalgrande ieri con l’accusa di violazione del divieto di avvicinamento hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne residente nel comprensorio ceramico reggiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti ieri sera intorno alle 20.00 quando con il pretesto di restituire lo zaino della loro figlia, l’uomo contattava la ex concordando un appuntamento a nei pressi dell’abitazione della donna per la restituzione dello zaino. Al momento dell’incontro l’uomo improvvisamente tamponava l’auto in cui si trovava la ex generando in quest’ultima forte timore tanto è che la stessa accelerava all’improvviso dileguandosi verso l’abitazione della sorella con il fine di trovare aiuto. Durante la fuga la donna veniva seguita dall’uomo fin sotto casa della sorella dove, tuttavia, veniva trovato e fermato da una pattuglia dei carabinieri di Casalgrande che su input del 112, nel frattempo allertato, raggiungevano la vittima rintracciando l’uomo. Alla luce di quanto sopra i carabinieri di Casalgrande lo arrestavano in violazione della misura del divieto di avvicinamento.