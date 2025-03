ArcheoVea Impresa Culturale, in collaborazione con l’Associazione Guide Ambientali Altri Passi, organizza per domenica 30 marzo 2025 una passeggiata alla scoperta dei sentieri che legano indissolubilmente il Monte Camorra alla Pietra di Bismantova.

L’iniziativa si inserisce nel progetto ArcheoTrekking Pietra di Bismantova, ideato per valorizzare il sito archeologico di Campo Pianelli e far conoscere la storia della Pietra attraverso esperienze immersive e divertenti per tutta la famiglia e sostenuto dal Comune di Castelnovo ne’ Monti. “Archeotrekking di primavera” è un’occasione per chiunque desideri essere accompagnato in una passeggiata semplice ma molto panoramica e immersiva, allo sbocciare dei primi colori e profumi primaverili, ai piedi della Pietra di Bismantova. Si verrà guidati alla scoperta dei poco noti territori che circondano la famosa Pietra, grazie ai racconti e leggende tramandate da coloro che qui hanno vissuto. Storie di personaggi indimenticati e iconici, con la Pietra come scenario. Lo sguardo potrà spaziare fino alle cime innevate del crinale appenninico, oppure guardare verso il basso alla ricerca dei primi fiori di campo o di sottobosco, e delle tracce degli animali che vivono questi luoghi fuori dal tempo.

Il percorso ad anello condurrà attorno al Monte Camorra, con una inaspettata e sorprendente vista verso la Pietra, per poi salire verso il Bosco dei Frati e Campo Pianelli. Dopo una breve visita guidata del sito archeologico dell’Età del Bronzo, Campo Pianelli, resa ancor più suggestiva dalla luce del tramonto, si rientrerà verso il punto di partenza e alle auto entro le ore 18.30. L’appuntamento è fissato per le 14.30 al Centro visita Laudato Sì, sotto la Pietra di Bismantova, a Castelnovo Monti.

E’ prevista una quota di partecipazione di 10 euro per adulti, 5 euro per i bambini. L’ escursione è consigliata dagli 8 anni in poi.

Per affrontare al meglio la giornata, si consiglia di indossare abiti a strati adatti ad una escursione. Scarponi da trekking con suola scolpita. Luce frontale per il rientro. Uno zainetto con acqua, snack e un capo caldo in più.

È possibile prenotare all’indirizzo mail archeotrekking@archeovea.it o via WhatsApp al 3473018546.

I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi la partecipazione.