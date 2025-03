Nel pomeriggio del 25 marzo scorso, due cittadini italiani sono stati sorpresi all’interno di una abitazione disabitata nei pressi del Policlinico di Modena. L’immobile, di proprietà privata e non destinato ad alcuna attività, era stato occupato senza il consenso del proprietario, il quale ha prontamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri.

L’attività è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena che, a seguito di segnalazione pervenuta tramite il numero di emergenza 112 NUE, sono intervenuti tempestivamente per verificare la situazione all’interno dell’immobile; i due individui, un uomo di 58 anni e una donna di 43 anni, da alcuni giorni avevano allestito un bivacco all’interno dell’abitazione e all’arrivo dei Carabinieri hanno tentato di nascondersi in un sottotetto, ma sono stati scovati, identificati e denunciati all’Autorità giudiziaria.

Soltanto nella settimana corrente si sono registrati due interventi da parte dei militari dell’Arma di Modena per il medesimo reato: lo scorso 24 marzo, infatti, i Carabinieri avevano denunciato 5 persone, quattro uomini centrafricani e una donna rumena di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sorpresi a dimorare in un appartamento privato di via San Martino, a due passi dal centro storico. L’attenzione al fenomeno resta alta su tutto il territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, che invitano i cittadini a segnalare tempestivamente analoghe situazioni attraverso il numero unico di emergenza 112.