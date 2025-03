In arrivo più di 18 milioni di euro di fondi europei per l’agricoltura dell’Emilia-Romagna. Agrea, l’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell’Emilia-Romagna, ha avviato i pagamenti dei saldi 2024 del I pilastro Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (Feaga). A beneficiarne saranno circa 5.700 aziende su tutto il territorio regionale.

Si tratta di pagamenti diretti, finalizzati a sostenere il reddito degli agricoltori, in particolare degli imprenditori più giovani e delle aziende di piccole dimensioni, incentivare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole e tutelare le produzioni aumentandone la qualità, la sostenibilità e la competitività.

Ad oggi sono stati liquidati i premi di cui Agea Coordinamento ha definito l’importo unitario o su cui è terminata la fase istruttoria. Già dalla prossima settimana faranno seguito ulteriori pagamenti, completando le erogazioni dei saldi residui entro il 30 giugno.

“La disponibilità di questi fondi è essenziale per sostenere il reddito delle migliaia di aziende che fanno agricoltura in Emilia-Romagna valorizzando le produzioni di qualità, il territorio e l’identità della regione- ha commentato l’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi-. Si tratta di un risultato importante per la programmazione regionale dei fondi europei che punta a garantire alla nostra agricoltura la possibilità di essere sempre più competitiva, sostenibile e innovativa. A seguire saranno pagati altri 33 milioni di euro dello Sviluppo Rurale”.

Per quanto riguarda gli interventi dello Sviluppo Rurale i pagamenti prenderanno avvio all’inizio di aprile per 4 milioni di euro in favore di circa mille aziende agricole e riguarderanno le misure agroambientali e biologico della programmazione 2014/2022. Seguiranno i pagamenti delle indennità compensative e degli interventi a superficie della programmazione 2023/2027 per ulteriori 29 milioni di euro in favore di circa 16.000 aziende entro il 30 giugno.

La distribuzione dei fondi Feaga per provincia

A livello territoriale i pagamenti sono così distribuiti: 1milione e 591mila euro andranno a 384 aziende agricole della provincia di Piacenza; 1 milione e 482mila a 493 aziende della provincia di Parma; 1 milione e 196mila a 444 aziende della provincia di Reggio Emilia; 1 milione e 378mila a 530 aziende della provincia di Modena; 3 milioni e 871mila a 1108 aziende in provincia di Bologna; 3 milioni e 989mila a 973 aziende in provincia di Ferrara; 3 milioni e 112mila euro a 1200 aziende in provincia di Ravenna; 892mila euro a 355 aziende in provincia di Forlì-Cesena; 232mila euro a 101 aziende in provincia di Rimini e 578mila euro a 100 aziende con sede legale in Emilia-Romagna e i terreni fuori regione.