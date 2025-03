Ampie schiarite in pianura, nuvolosità variabile sui rilievi con possibilità di qualche debole precipitazione. Tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della sera/notte sul settore orientale.

Temperature Minime senza variazioni di rilievo e comprese tra 7 e 11 gradi, massime in lieve aumento attorno a 19 gradi sulle zone interne e tra 15/17 gradi sulle coste. Venti deboli variabili in pianura, moderati settentrionali sui rilievi in progressiva attenuazione. Mare da mosso a poco mosso.

(Arpae)