Proseguono i progetti di ‘cittadinanza attiva’ che coinvolgono le scuole. Lunedì 31 marzo in mattinata, dalle ore 11 alle ore 13 circa, le classi terze della scuola secondaria di primo grado (ex Medie) dell’Istituto Comprensivo Ferrante Gonzaga saranno impegnate in attività di pulizia della città, nell’ambito di un progetto di educazione ambientale che vede collaborare l’assessorato all’ambiente, Sabar e la scuola stessa.

Come gli anni scorsi, ci sarà un momento di ritrovo in piazza Mazzini con i saluti del vice sindaco e assessore all’ambiente Chiara Lanzoni e la distribuzione dei materiali forniti da Sabar (sacchi, pinze, guanti e pettorine). Dopodiché ragazze e ragazzi, accompagnati dai loro professori, si dirigeranno in alcune aree definite del centro storico, facilmente raggiungibili a piedi, per iniziare la pulizia dai rifiuti abbandonati.

“Da anni l’Amministrazione comunale di Guastalla e, in particolare, l’assessorato all’ambiente promuovono, direttamente o in collaborazione, diverse iniziative di pulizia e plogging con le scuole, oltre che con gli adulti, perché riteniamo fondamentale educare e sensibilizzare fin dall’infanzia intorno ai temi dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente” afferma il vice sindaco e assessore all’ambente Chiara Lanzoni.