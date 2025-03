Domenica 30 marzo è in programma la prima edizione della Mezza Maratona d’Italia – Memorial Enzo Ferrari.

Sono previsti tre percorsi, con partenza dal Museo Ferrari di Maranello che interessano anche alcune strade del Comune di Fiorano Modenese.

Dalle 7.30 e fino a fine manifestazione (orario indicativo ore 13), saranno chiuse al traffico e sarà in vigore la sospensione della circolazione con divieto di sosta: via Giardini dai confini con il comune di Maranello fino ai confini con il comune di Formigine, via Gilles Villeneuve dai confini con il comune di Maranello all’ingresso alla pista di Fiorano, via Marsala, via Goito, oltre alle strade laterali, pubbliche e private che si immettono sul tratto di via Giardini interessato dalla gara.

Durante l’orario indicato, la circolazione sarà interdetta a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e a quelli dell’organizzazione dell’evento.

Per eventuali richieste di maggiori informazioni, emergenze o necessità, potete contattare la Polizia Locale ai numeri 329 3191700 – 0536 833449.