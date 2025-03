Auser Albinea, Comune di Albinea, Spi-Cgil di Albinea promuovono, per domenica 30 marzo, la commedia dialettale “Trèi sorèli fóra ed tèsta”. L’appuntamento è previsto presso la Sala Maramotti di Albinea (Via Don Luigi Sturzo, 2), alle ore 17:30. L’ingresso è su offerta, a partire da 5 euro.

Lo spettacolo è una divertente commedia in dialetto reggiano, diretta dal regista Silvano Morini e interpretata dalla Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano, che tratta delle divertenti e ironiche dinamiche che si sviluppano nella relazione fra tre sorelle.

La CTN-Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano, fondata nel 1997, è una delle compagnie storiche nel panorama del teatro amatoriale reggiano. Nata per realizzare spettacoli in lingua, pluripremiata in varie rassegne nazionali, nel 2007 inizia a produrre spettacoli in dialetto reggiano. Uno dei sui fondatori è l’albinetano Silvano Morini che, da sempre, cura i testi, le scenografie, i costumi e le regie di tutti gli spettacoli. Con molta soddisfazione e, per la prima volta, la compagnia si esibisce alla Sala Maramotti di Albinea e lo spettacolo, che sta riscuotendo molto successo, vede fra gli interpreti anche l’albinetana Susanna Cilloni.