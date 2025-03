La generosa donazione dell’ecografo è avvenuta da parte di una famiglia crevalcorese che ha scelto di rimanere anonima e che ha voluto dare il suo contributo all’attività diagnostica della Medicina Interna dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto; l’ecografia, infatti, sta diventando uno strumento imprescindibile in Medicina Interna, fornendo un approccio diagnostico rapido, non invasivo e direttamente a disposizione del clinico.

La donazione, in particolare, nasce dal dialogo di questa famiglia con gli Specialisti della Medicina Interna dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto e i Membri del CCMSS Distrettuale e delle Associazioni attive sul Territorio tutti insieme impegnati a elaborare e condividere un protocollo operativo di Integrazione Ospedale-Territorio per l’assistenza dei malati cronici e che preveda l’utilizzo di strumenti che facilitino i processi di cura dei nostri pazienti.

Il macchinario offre un imaging di eccezionale qualità sia per lo studio dei campi superficiali che dei campi profondi, corroborato da tecnologia di ultima generazione che sfrutta anche l’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione dell’immagine, oltre che software per lo studio vascolare in grado di permettere la caratterizzazione dei quadri clinici anche in fase di studio precoce, prima del ricorso ad indagini di secondo livello: si tratta dell’ecografo GE Healthcare LOGIQ ricevuto dall’unità operativa di Medicina dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto, che ha permesso, tra l’altro, di rendere il flusso di lavoro ancora più efficiente.

“Non possiamo che esprimere immensa gratitudine per la donazione ricevuta, che ci sta permettendo di implementare quantitativamente e qualitativamente la diagnostica interna e la diagnostica ambulatoriale sui pazienti del nostro territorio,” ha dichiarato Elisabetta Romboli, direttrice della Medicina dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto.

“In un momento in cui il sistema sanitario affronta sfide complesse, e si parla di disaffezione nei confronti del nostro SSN, gesti come questo sono la testimonianza che esiste ancora una solida relazione di fiducia tra cittadini e SSN fondata su collaborazione e impegno reciproco – dichiara Francesca Santoro, Direttrice Distretto Pianura Ovest- e continua- questa donazione costituisce un esempio virtuoso di come il ruolo dei CCMSS, organismo dell’Azienda Sanitaria, contribuisca attivamente al miglioramento dei servizi e alla vicinanza ai bisogni dei cittadini. A nome di tutto il personale sanitario e dei cittadini che beneficeranno di questo ecografo, esprimo la mia più sincera gratitudine.”

“Esprimo profonda gratitudine alla famiglia donatrice che vuole rimanere anonima per una scelta che costituisce anche un impegno per la tutela e la salvaguardia del SSN, obiettivo al quale ogni cittadino può contribuire con il proprio impegno sociale e politico.” E’ la dichiarazione di Giordano Lanzarini Presidente CCMSSD Pianura Ovest

“Siamo doppiamente felici – dichiara il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti – di questa nuova acquisizione. In primo luogo, perché il nuovo ecografo consentirà di ampliare il servizio di diagnostica erogato dal nostro ospedale e renderlo più performante, a tutto vantaggio della popolazione. In secondo luogo, la notizia della donazione del macchinario da parte di una famiglia, che ha voluto rimanere anonima, ci riempie di gratitudine: questo gesto di generosità e condivisione ci ricorda l’importanza della sanità pubblica come bene comune”.