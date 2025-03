Intorno alla mezzanotte i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri sono intervenuti in via Radici in Monte 107, a Roteglia di Castellarano, a seguito di un incendio sviluppatosi in un appartamento. Le fiamme erano divampate per cause accidentale dalla cucina. L’edificio coinvolto, una palazzina composta da quattro appartamenti e occupata complessivamente da sette persone, è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Uno degli occupanti dell’appartamento dichiarato inagibile ha trovato sistemazione alternativa, mentre un uomo è stato trasportato presso il Pronto Soccorso di Reggio Emilia per accertamenti sanitari. Rianimato un gatto con ausilio del 118: una volta ripreso è stato consegnato ad un veterinario.

Sul posto, per le operazioni di soccorso e gestione dell’emergenza, i Vigili del Fuoco di Sassuolo e Reggio Emilia, l’automedica di Scandiano e la CRI di Castellarano. i Carabinieri di Baiso.