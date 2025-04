Annunciati i vincitori dell’ottava edizione dei Bologna Licensing Awards, l’unico premio del settore in Italia per aziende, licenzianti, licenziatari e retailer a livello internazionale, relativo allo sviluppo di properties e brand nel corso del 2024. Oltre 250 le candidature ai premi – contro le 182 dell’anno scorso, con un incremento di oltre il 40% – provenienti da diversi paesi europei e da tutto il mondo.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria d’eccezione: Karin Ebnet (giornalista ed editor di Toy Store), Michelle Perez Barruos (General Manager di Feenix Studio), Ian Hyder (CEO di Max Publishing), Helena Mansell-Stopher (CEO e fondatrice di Products of Change) e Marina Narishkin (esperta di gestione e strategia IP con oltre 20 anni di esperienza).

Ecco i vincitori delle 14 categorie di questa attesissima edizione 2025:

BEST PRESCHOOL LICENSING PROJECT

Story Toys con Sesame Workshop per il videogame Sesame Street Mecha Builders

BEST KIDS LICENSING PROJECT

Starbright Licensing con Scopely Inc. per il progetto Stumble Guys MonsterFlex, sviluppato da Diramix

BEST TEEN LICENSING PROJECT

Sanrio con il brand My Melody per il progetto My Melody x Lazy Oaf, realizzato da Lazy Oaf

BEST YOUNG ADULTS LICENSING PROJECTS

WildBrain CPLG con Hasbro per il progetto Octopus x Dungeons and Dragons realizzato da Youth Srl

BEST RETAIL PROJECT

Sanrio con il brand Hello Kitty per il progetto Primark x Hello Kitty, by Hello Kitty

BEST FASHION PROJECT – KIDS

Peyo Company con il brand Smurfs per il progetto Smurfs x Emporio Armani, by Emporio Armani

BEST FASHION PROJECT – TEEN/YOUNG ADULTS

Sanrio con il brand Hello Kitty per il progetto péro ♡ Hello Kitty capsule collection, by péro

BEST LICENSED PUBLISHING PROJECT

Maurizio Distefano Licensing con BBC per il progetto Bluey licensed publishing, by Fabbri Editori, parte del gruppo Mondadori Group

BEST LICENSED TOY PROJECT

Lisciani Giochi con Disney per il progetto Inside Out 2 – Il Gioco delle Emozioni

BEST LICENSED SUSTAINABLE PROJECT

Maurizio Distefano Licensing con BBC per il progettoBluey Eco Puzzle, by Lisciani Giochi

BEST LICENSED VIDEOGAMES PROJECT

Miraculous Corp per il progetto Miraculous RP: Quests of Ladybug and Cat Noir, realizzato da Toya

BEST LICENSED PROMOTION/LOYALTY CAMPAIGN

WildBrain CPLG con Hasbro per il progetto Nostromo x Monopoly, realizzato da Nostromo (Nauterra)/Globe Trade

BEST LICENSED KIOSK PRODUCT

WildBrain CPLG con Sega per il progetto Cocoricoò x Sonic Modern, realizzato da Cocoricò

PROPERTY OF THE YEAR

Sanrio con Hello Kitty