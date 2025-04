Un intero fine settimana a Dozza (BO) per il festival itinerante Crossroads. Si inizia sabato 5 aprile con il concerto “Santuario” del duo formato dal sassofonista argentino Javier Girotto e dal fisarmonicista Vince Abbracciante. L’appuntamento è al Teatro Comunale alle ore 21.

Santuario (Cd pubblicato dalla Dodicilune, 2021) rinnova un incontro estetico ormai ampiamente storicizzato, quello tra il jazz e la musica latino-americana (in questo caso argentina). E rinnova anche una collaborazione iniziata nel 2015, quella tra il sassofonista Javier Girotto e il fisarmonicista Vince Abbracciante. Il dialogo musicale tra i due ha l’aspetto di una conversazione intima, in cui entrambi gli interlocutori si abbandonano senza timore allo svelamento delle proprie emozioni, che in musica si traducono in flusso melodico e slancio lirico. Le traiettorie sonore collegano jazz, tango e folclore, diventando poesia sentimentale. Le musiche originali del duo sono malinconiche e raffinate, fanno intravedere l’aureo equilibrio delle forme neoclassiche ma si lasciano anche ‘squarciare’ da improvvisazioni libere.

Javier Girotto, nato a Cordoba nel 1965, si è formato tra la natìa Argentina e gli Stati Uniti, dove ha studiato al Berklee College of Music. Giunto in Italia all’inizio degli anni Novanta, vi si è subito ambientato musicalmente, dando vita a numerosi gruppi a suo nome (in primis gli Aires Tango) e collaborando con artisti come Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Luciano Biondini, Peppe Servillo. Oltre a essere l’anima ‘esotica’ di molte formazioni jazz italiane, Girotto è attivo anche sulla scena internazionale: lo si è sentito infatti con la francese Orchestre National de Jazz, oltre che assieme a Bob Mintzer, Randy Brecker, Danilo Perez, Kenny Wheeler e innumerevoli altri.

Pugliese, classe 1983, Vince Abbracciante si è diplomato in musica jazz al Conservatorio di Monopoli mentre ha completato (con lode e menzione speciale) gli studi di fisarmonica classica al Conservatorio di Matera. Si è esibito con musicisti come Juini Booth, John Medeski, Richard Galliano, Marc Ribot, Gabriele Mirabassi, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Lucio Dalla, Ornella Vanoni.

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Dozza e il Combo Jazz Club di Imola.

