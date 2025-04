La sesta edizione del Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, le cui premiazioni si sono svolte lo scorso sabato nella cornice del Lagazuoi EXPO Dolomiti, l’avveniristico centro espositivo situato a 2732 metri sopra Cortina d’Ampezzo, ha decretato il vincitore della categoria “Attrezzature e abbigliamento da montagna”. Alla cerimonia è seguita l’inaugurazione della mostra permanente, visitabile fino a marzo 2026, dedicata ai vincitori e ai finalisti delle tre categorie in concorso.

Il progetto vincitore, selezionato da una giuria di giornalisti ed esperti, guidata dall’Ing. Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi Expo Dolomiti, è un esempio tangibile di come innovazione e sostenibilità siano valori intimamente legati alla montagna. Nelle terre alte nascono idee nuove ed originali che poi finiscono con il contaminare altri luoghi e diffondersi positivamente ovunque.

Vincitore assoluto della categoria è la RE-SPORT di Bologna che realizza scarponi da montagna e scarpe da trekking grazie al riciclo di attrezzature giunte a fine vita. La start-up bolognese, spin-off dell’università di Bologna, ha mostrato come sia possibile ottenere nuove attrezzature sportive utilizzando materiali di prodotti analoghi che fino ad ora sono sempre stati destinati alla discarica.

Non si tratta di un semplice prodotto, ma di un processo coraggioso, capace di ridefinire il concetto di sostenibilità nell’attrezzatura sportiva. La RE-SPORT ha sviluppato un sistema avanzato per il riciclo di materiali plastici e compositi, dimostrando come sia possibile trasformare i prodotti a fine vita in nuove risorse, riducendo il loro impatto ambientale.

Dichiara Stefano Illing, presidente di giuria: “Questo riconoscimento vuole offrire visibilità a chi sta proponendo un cambiando delle regole del gioco, spostando l’attenzione dalla semplice produzione all’intero ciclo di vita degli oggetti. RE-SKIBOOT e RE-SHOES sono la prova che il futuro della montagna si costruisce con scelte responsabili e con un atteggiamento orientato al miglioramento continuo”.

Partner tecnici

Assosport – l’Associazione nazionale fra i produttori di articoli sportivi che rappresenta, tutela e valorizza, sia in ambito nazionale che internazionale, le aziende che producono e/o distribuiscono in Italia abbigliamento, calzatura e attrezzatura sportiva.

Confindustria Belluno Dolomiti – l’Associazione che sostiene lo sviluppo e la valorizzazione delle realtà produttive del territorio fortemente identificato con il patrimonio unico e irripetibile delle Dolomiti.

GIS – lo sci club dei giornalisti italiani che aderisce alla Federazione Italiana Sport Invernali ed è costituito come associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta dal Coni.

Media partner: Sciare Magazine

Lagazuoi EXPO Dolomiti_Nel 2018 la stazione di arrivo della Funivia Lagazuoi, a quota 2732 metri, si è trasformata in una galleria d’arte, un polo espositivo altamente tecnologico e un laboratorio di idee sulla montagna e sui modelli di turismo slow e sostenibile. Lagazuoi EXPO Dolomiti è un luogo di rielaborazione culturale che genera veri e propri contenuti curatoriali, come Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, un concorso che punta i riflettori su materiali, tecnologie, applicazioni, soluzioni high tech legati alle terre alte, e Lagazuoi Photo Award, che punta a sviluppare un linguaggio visivo originale sulla montagna. In questa struttura accessibile e autosufficiente sul piano energetico trovano posto sale espositive, una sala per manifestazioni e meeting e un terrace bar, che rendono il complesso un luogo perfetto per ospitare eventi. Tutto questo in una posizione strategica, tra Cortina d’Ampezzo e l’Alta Badia, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco. https://lagazuoi.it/