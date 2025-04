La Giunta ha dato il via libera alla proposta di collaborazione, presentata dalla cooperativa sociale Il Passo della Barca, nell’ambito del Regolamento sull’amministrazione condivisa, per trasformare l’edicola di piazza Bernardi, non più attiva da gennaio 2023, in un chiosco sociale per la realizzazione di attività a carattere non commerciale.

Il Passo delle Barca è un’impresa sociale fondata sulla valorizzazione della zona Barca e aree limitrofe. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Quartiere Borgo Panigale-Reno e gli altri uffici competenti del Comune, intende rilanciare l’ex edicola come presidio di pubblica utilità e luogo d’incontro, per garantire attività funzionali ai bisogni del territorio e della comunità (di cura, di cultura, di intrattenimento, di apprendimento, di informazione, di fruizione del territorio).

Il nuovo chiosco di piazza Bernardi, oltre a rappresentare uno spazio ospitale per la sosta libera dei residenti della zona, ospiterà diverse attività di natura non commerciale: