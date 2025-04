Nuovo, ristrutturato, accessibile e, finalmente, totalmente aperto. Sabato 5 aprile riapre completamente al pubblico il Museo Gonzaga. Finiti i lavori di consolidamento sismico, finanziati dalla Regione nell’ambito della ricostruzione post-sisma del 2012, anche le ultime sale ancora chiuse, ma rinnovante negli allestimenti e nella comunicazione grazie al cofinanziamento della Legge 18/2000 della Regione Emilia-Romagna, potranno essere visitate e apprezzate da tutti: la Sala Vivaldo Poli, la Sala che ospita il cinquecentesco dipinto di San Bernardino da Feltre, la Sala espositiva e l’aula didattica.

Nella giornata inaugurale, a partire dalle 10:30, il sindaco Simone Zarantonello taglierà il nastro sulla struttura e sulla mostra “Vite Sospese” dell’artista novellarese Daniele Vezzani. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Vezzani dagli anni ’80 ha tenuto personali a Milano, Torino; ha partecipato alla Biennale di Venezia, alla Biennale del Disegno di Rimini, ha esposto al Padiglione d’Arte Contemporanea di Ferrara, al British Portrait Award alla National Portrait Gallery di Londra.

All’interno della nuova aula didattica alle 10.30 si terrà il laboratorio di ceramica per bambini (6-10 anni) “I Vasi della Spezieria” ed alle 16.00 è tutto pronto per ospitare il laboratorio di disegno per bambini 3-6 anni “Cosa si nasconde dietro ai colori di Vivaldo poli?” Entrambi i laboratori sono gratuiti, su iscrizione.

Alle 18.30 all’interno della Sala Espositiva il concerto “Le corde dell’anima” con Marco Bronzi al violino e Davide Burani all’arpa. Il concerto si inserisce nel programma di “Sinestesie, dialoghi tra arte e musica”, la rassegna di concerti che combina la musica dal vivo con la visita a luoghi di arte e cultura a Novellara. Un cartellone di appuntamenti che prosegue sino a giugno in location di grande impatto sul territorio novellarese in una contaminazione di sensi, una sinestesia, appunto, che permette al pubblico di essere partecipe di un’esperienza unica. Ingresso libero e gratuito.

Il Museo Gonzaga, accreditato nel sistema museale nazionale, è ora aperto dal martedì alla domenica tutte le mattine dalle 10:00 alle 13:00; il sabato e la domenica è aperto anche al pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00.

Per informazioni: 0522655471 – 3313567073 – turismo@comune.novellara.re.it