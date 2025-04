Il 3 aprile 2025 l’Unione Reno Galliera ha avviato ufficialmente il proprio Ufficio Europa.

L’Ufficio nasce al termine di un percorso biennale di formazione realizzato anche grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, sia tramite il bando annuale Cittadinanza Europea, sia tramite la promozione delle Unioni quali snodi di programmazione locale.

L’apertura dell’Ufficio rappresenta un passo strategico per l’Ente, previsto nelle Linee di Mandato dell’Unione 2025-2027, che amplia così il proprio impegno sul fronte europeo, rafforzando la partecipazione a progetti internazionali e promuovendo la collaborazione e network attivi con altri territori e municipalità.

Il nuovo servizio nasce con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di competenze e progettualità a beneficio della comunità locale, favorendo l’accesso alle opportunità offerte dai programmi europei, nonché di valorizzare e specializzare competenze professionali interne.

L’Ufficio Europa si propone come motore di innovazione, scambio e crescita, a servizio dei Comuni aderenti all’Unione e di tutte le cittadine e i cittadini, contribuendo alla costruzione di un territorio più aperto, inclusivo e sostenibile.

Unione Reno Galliera esprime autentico ringraziamento verso tutte le persone, professionalità esterne e le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto.

L’Unione è già impegnata attivamente da gennaio 2025 come ente capofila del progetto europeo CLYMACT, finanziato dal programma CERV 2024 Citizens-Town, ottenendo un significativo risultato alla prima partecipazione in qualità di ente promotore, progetto che ha avuto il supporto di Città metropolitana tramite il consigliere delegato per materia Franco Cima e dell’Università di Bologna.

“La creazione di un nuovo Ufficio Europa rappresenta un percorso di internazionalizzazione. La costruzione di collaborazioni transnazionali costituisce un punto fondamentale per ogni ente che voglia accedere a fondi e opportunità europee generando sviluppo locale. – dichiara il presidente dell’Unione Reno Galliera Stefano Zanni – Il progetto europeo CLYMACT di cui l’Unione Reno Galliera è capofila dimostra l’importanza del lavoro svolto dalla struttura dell’ente nell’ambito della progettazione comunitaria e certifica ancora una volta l’importanza della scelta di investire sulla creazione di un ufficio dedicato appositamente alle opportunità offerte dai programmi europei e conferma nuovamente l’assoluto valore delle professionalità che vi operano all’interno”.

Maggiori informazioni sull’Ufficio Europa dell’Unione Reno Galliera, dettagli sul progetto CLYMACT e per gli estremi della Call per Young CLYMACT Ambassadors, aperta dal 3 al 10 aprile e rivolta a giovani di 18-30 anni, si rimanda al sito dell’Unione Reno Galliera www.renogalliera.it/europa