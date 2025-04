Il futuro del settore automotive sarà esclusivamente elettrico? E, se sì: quale dovrà essere lo sviluppo delle attuali infrastrutture per supportare questo cambiamento epocale? L’evoluzione tecnologica in atto sta modificando radicalmente la stessa concezione dell’oggetto-automobile, le ricadute saranno notevoli sia per la vita quotidiana dei cittadini che per buona parte del territorio modenese, non a caso conosciuto come Motor Valley.

Una parte non marginale del nostro benessere deriva infatti dalla presenza di numerose industrie motoristiche d’eccellenza, che oggi sono chiamate ad individuare nuovi modelli di sviluppo che includano la necessaria transizione verso la sostenibilità ambientale.

Su questo argomento strategico l’Ordine degli Ingegneri di Modena organizza un incontro divulgativo aperto al pubblico che si terrà sabato 5 aprile, a partire dalle ore 16:00 presso il caffè del Collegio (via San Carlo 34). L’appuntamento ha per titolo “I’m Mobility – Orizzonti tecnologici e sviluppo del settore automobilistico. Propulsione elettrica ed infrastrutture per la realizzazione di una mobilità sostenibile”, e vedrà la partecipazione di Ingegneri meccanici e professionisti esperti con competenza ultraventennale in aziende quali Ferrari, Maserati e Ducati.

L’incontro ha come obiettivo quello di informare i partecipanti sugli scenari futuri del settore automobilistico: per meglio comprendere la portata del fenomeno in atto saranno riportati diversi esempi ed esperienze concrete, inoltre Ingegneri ed esperti interagiranno con il pubblico per fornire risposte qualificate a dubbi quotidiani sul mondo dell’auto e della mobilità elettrica.