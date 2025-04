Sarà di oltre un milione di euro l’investimento pubblico per il piano degli asfalti in programma per il 2025 e il 2026 di Cavriago.

La Sindaca, Francesca Bedogni, il Vice Sindaco, Matteo Franzoni, e i tecnici del Comune e dell’Azienda Speciale CavriagoServizi, ing. Cristiano Cucchi e arch. Riccardo Franceschetti hanno illustrato ai cittadini ieri sera, in un’assemblea pubblica, il programma degli interventi e hanno ascoltato le richieste e i punti di vista di chi abita e vive il paese. L’assemblea è stata animata da una vivace e costruttiva discussione tra i cittadini intervenuti e gli amministratori. “Per noi è molto importante incontrare le persone in assemblea perché crediamo che il confronto di persona sia ancora oggi una delle forme più alte di partecipazione attiva. Il dibattito social non può esaurire il confronto su temi complessi come quelli di cui ci occupiamo quotidianamente” dichiara la Sindaca Francesca Bedogni al termine dell’incontro.

Il piano presentato è un piano complesso, sul quale interverranno diversi attori tra i quali Provincia di Reggio Emilia, Enel ed Iren oltre, naturalmente, al Comune di Cavriago che agirà direttamente su via Rivasi, dall’incrocio con via Roncaglio al confine con il Comune di Bibbiano.

“Su via Rivasi prevediamo un vero e proprio intervento di riqualificazione urbana con riasfaltatura di tutto il manto stradale, la realizzazione di una ciclopedonale, di due incroci rialzati e l’eliminazione completa delle isole spartitraffico.” Dichiara il Vice Sindaco Matteo Franzoni. “La messa in sicurezza della strada prevederà anche nei restanti punti di attraversamento un sistema di illuminazione.”

Obiettivo principale, fortemente richiesto anche dai cittadini presenti, è garantire la massima sicurezza per gli utenti più fragili della strada quali sono i pedoni e i ciclisti, sollecitando, con interventi infrastrutturali, l’utilizzo di corsie dedicate e il rallentamento dei mezzi.

Sempre a carico del Comune saranno l’intervento di asfaltatura che verrà realizzato in via Ernesto Arduini dall’incrocio con via Democrazia fino all’incrocio con via Caneparini e quello di piazzale Garibaldi.

Saranno anche messi in sicurezza i percorsi pedonali di via Roma, via Spato, via Mentana e via Verdi.

“Prevediamo un investimento diretto di circa 550.000 euro nel 2025 per questi interventi.” Conclude il Vice Sindaco Matteo Franzoni.

In collaborazione con E-distribuzione, Iren e Provincia saranno inoltre asfaltati tra il 2025 e il 2026 via Bassetta, via Anna Frank, via Rivasi dall’incrocio con via Tornara fino all’intersezione con via Roncaglio, via Repubblica dalla rotonda di San Remo a via del Cristo e via Violi.

Si interverrà anche sulla Provinciale 62, che collega Cavriago a Corte Tegge: verranno effettuate asfaltature in vari tratti della via percorsa quotidianamente da numerosi mezzi pesanti e sarà messo in sicurezza lo svincolo tra via Cantonazzo e la Provinciale stessa.

Durante l’assemblea gli amministratori hanno anche illustrato gli altri progetti di riqualificazione urbana in fase di realizzazione, quali l’ampliamento del Cimitero Comunale che prevederà un investimento di un milione di euro per la realizzazione di 200 nuovi loculi pronti entro la fine del 2026 e la riqualificazione di Piazza Zanti, per la quale si prevede un inizio dei lavori nel 2026 con un investimento di oltre un milione di euro: Nel caso della piazza il progetto, ancora in fase preliminare, terrà in considerazione le varie sensibilità e sarà oggetto di un confronto pubblico.