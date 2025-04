Nuovo traguardo per i lavori della Linea Rossa in zona Riva Reno: dopo la riapertura dei due corselli che costeggiano il canale, da oggi, giovedì 4 aprile, viene restituita alla viabilità anche la porzione di strada compresa tra via San Felice e piazza Azzarita, che riapre al traffico a senso unico in direzione Paladozza. Il cantiere – dove si continua tutt’ora a lavorare alla realizzazione delle rotaie – lascia infatti spazio a una corsia carrabile centrale sul lato dei portici, con il ripristino di 27 parcheggi a strisce blu ai margini della carreggiata, su ambo i lati.

Una riapertura funzionale per fluidificare il traffico nell’area, anche alla luce della progressiva cantierizzazione di via San Felice, dove gli interventi sono già iniziati sul lato sud della carreggiata, dalla Porta fino all’intersezione con via della Grada. Nelle prossime settimane, in concomitanza con la riapertura di via Ugo Bassi, i lavori si estenderanno fino a via dell’Abbadia (esclusa), comportando in quest’ultima porzione la chiusura completa della strada.

In questo contesto, la nuova corsia di via Riva Reno avrà un ruolo importante, consentendo ai veicoli autorizzati alla Ztl di oltrepassare il cantiere. Le auto potranno infatti procedere verso piazza Azzarita in direzione Lame e immettersi in via dell’Abbadia, dove verrà invertito il senso di marcia nel tratto finale, permettendo la riconnessione con via San Felice.

Parallelamente, nel corsello di collegamento tra via Brugnoli e piazza Azzarita stanno proseguendo le operazioni di getto della piattaforma tranviaria e posa dei binari. Per questa ragione oggi e domani il tratto resterà chiuso al traffico, così da consentire il trasporto e lo scarico delle rotaie. L’intervento si svolgerà in orario diurno, dalle 9.30 alle 16.30, garantendo comunque il transito dei residenti e degli utenti del parcheggio interrato, con la gestione del traffico affidata a movieri. Un’operazione che verrà ripetuta con le stesse modalità anche nelle giornate del 10 e 11 aprile.

“L’apertura del corsello su via Riva di Reno – è il commento dell’assessore alla Mobilità – è un fatto importante perché consente una migliore accessibilità dell’area ed al contempo fornisce una risposta anche in termini di nuovi parcheggi in un periodo di particolare sofferenza per quella zona. I lavori proseguono rispettando il cronoprogramma e questa è senza dubbio una buona notizia”.