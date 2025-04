Nella mattinata odierna, il Questore di Bologna ha presentato i nuovi tre Funzionari della Polizia di Stato che andranno a ricoprire i ruoli di Dirigenti dell’Ufficio della Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto “G. Marconi”, della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile di Bologna.

Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Drazza Milvia – Polizia Frontiera Aerea c/o Aeroporto “G. Marconi”

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, ha fatto ingresso nella Polizia di Stato nel 1987 partecipando al 4° corso quadriennale presso l’Istituto Superiore di Polizia.

La prima assegnazione nel 1992 è stata proprio in Questura a Bologna, seguita subito dopo dall’assunzione dell’incarico come Vice Dirigente del Commissariato di Imola. Dal 2000 al 2005 ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Forlì; dal 2005 al 2019 ha ricoperto la direzione di diversi Uffici presso il Centro di Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, acquisendo molta esperienza anche nell’ambito della cooperazione internazionale partecipando a progetti organizzati dall’Agenzia Frontex finalizzati alla formazione delle Guardie di Frontiera dell’Unione Europea e alla gestione integrata delle Frontiere Estere. Dal 2019 ha diretto gli Uffici di Polizia di Frontiera aerea di Rimini, poi di Pisa e successivamente di Milano Linate, prima di arrivare a Bologna dunque presso la stessa provincia di partenza.

Primo Dirigente della Polizia di Stato Gianluigi Corroppoli – Divisione Anticrimine Questura di Bologna

Il dott. Corroppoli vanta una importante esperienza professionale derivante dai diversi incarichi che ha ricoperto nel corso della sua carriera, iniziata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena e svolta principalmente nel territorio regionale. Il funzionario di Polizia ha infatti poi diretto il Centro Operativo autostradale della Polizia Stradale di Bologna e successivamente ha assunto l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Mobile di Bologna, in particolare come responsabile dapprima della Sezione Rapine e sezione reati contro la personale e in materia sessuale e dopo come Dirigente della sezione criminalità organizzata.

In seguito, ha rivestito l’incarico di Dirigente del Gabinetto Regionale per la Polizia Scientifica per l’Emilia Romagna.

Il Primo Dirigente Gianluigi Corroppoli ha infine ricoperto fino a qualche giorno fa l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine presso la Questura di Modena.

Primo Dirigente della Polizia di Stato – Squadra Mobile Questura di Bologna

Il nuovo Dirigente della Squadra Mobile bolognese e il dott. Guglielmo Battisti, 45 anni, di origini piemontesi, che ha fatto ingresso nei ruoli della Polizia di Stato nel 2006.

Dal 2008 al 2011 ha svolto vari incarichi presso la Questura di Novara, nello specifico come Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio Personale, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e infine della Squadra Mobile.

Dal 2012 a 2014 il dott. Battisti ha diretto la Squadra Mobile di Cuneo, per poi ricoprire dal 2014 al 2024 l’incarico di Dirigente Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia.

Dal 2024 a pochi giorni fa il dott. Battisti ha diretto la Squadra Mobile di Latina.