Promuovere il dialogo tra scuola e impresa e avvicinare i giovani al mondo della tecnologia per ceramica: con questo obiettivo si è svolta la giornata dedicata alle scuole caratterizzata da una visita didattica che ha visto protagonisti una trentina di studenti delle classi IV B e IV C dell’indirizzo Meccatronica dell’Istituto tecnico industriale “Fermo Corni” di Modena.

L’iniziativa, promossa da ACIMAC (Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica) in collaborazione con le aziende associate LB Technology e System Ceramics, ha offerto ai ragazzi un’esperienza formativa sul campo, articolata in due momenti distinti presso le sedi delle due aziende, entrambe situate nel distretto ceramico di Fiorano Modenese.

La mattinata si è aperta presso System Ceramics, dove gli studenti sono stati accolti dal team aziendale e guidati in un percorso strutturato tra presentazioni, confronti diretti con i referenti dei reparti Engineering e Sales, momenti di approfondimento multimediale e una visita nei reparti produttivi, a stretto contatto con macchinari in collaudo e tecnici specializzati.

L’esperienza si è svolta anche presso la sede di LB Technology, dove le classi sono state protagoniste di una vera e propria “full immersion” nel mondo delle tecnologie per la produzione ceramica. Dopo i saluti istituzionali da parte della referente aziendale Paola Rolleri, gli studenti hanno partecipato a due lezioni frontali: la prima dedicata alla tecnologia ceramica, a cura di Fabrizio Marani, responsabile del Centro tecnologico; la seconda sull’automazione industriale, tenuta da Stefano Puccini, responsabile del reparto Automazione. A seguire, la visita agli stabilimenti, al museo aziendale e alla sala mostra ha completato il percorso formativo.

L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo anche da parte dei docenti accompagnatori – Andrea Zita, Alessandro Barillà, Nicola Di Mauro e Ornella Gallo – che hanno espresso apprezzamento per l’elevato valore formativo dell’esperienza, sottolineando l’importanza di queste sinergie tra scuola e impresa.

L’attività si inserisce nel più ampio impegno di ACIMAC per il rafforzamento delle competenze tecniche dei giovani, la promozione della cultura industriale e il sostegno alla transizione scuola-lavoro, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di conoscenze e innovazione che il distretto ceramico italiano può offrire alle nuove generazioni.