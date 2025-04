Un gruppo di giovani studenti tra i 12 e 15 anni, spagnoli e italiani, si è cimentato questa mattina con la nobile arte del tortellino nel corso di un laboratorio che si è tenuto nel Mercato Campagna Amica della Ghirlandina di piazza Matteotti a Modena, guidato da Roberta Gualtieri, cuoca contadina di dell’Agriturismo Il Biancospino di Stuffione.

L’incontro – informa Coldiretti Modena – è stato organizzato nell’ambito del progetto “People and numbers”, del programma Erasmus+2021-2027, che prevede la realizzazione di scambi e di esperienze formative all’estero per studenti. Nel caso specifico il progetto, coordinato dalla professoressa Flaviana Fabozzi dell’Istituto Comprensivo 1 di Modena, vede coinvolti cinque studenti spagnoli di Sarriguren (Pamplona) e cinque studenti di Modena con l’obiettivo lavorare sui temi dell’inclusione e della diversità e comprendere meglio il fenomeno delle migrazioni. Oltre alle lezioni in aula, il programma prevede attività orientate alla conoscenza del territorio e della cultura dei due paesi. In quest’ottica è nata la proposta di ospitare i ragazzi al Mercato Campagna Amica della Ghirlandina per imparare a preparare il piatto che più rappresenta la cucina modenese, i tortellini, che godono di fama culinaria ma anche di tante tradizioni familiari raccontate con dovizia di particolari da Roberta Gualtieri.

A sottolineare il tema dell’inclusività, l’avvio per l’occasione della collaborazione tra Campagna Amica e Astronavelab, il laboratorio socio-occupazionale di falegnameria promosso da Rulli Frulli Lab che offre lavoro a ragazze e ragazzi con fragilità e che, per l’occasione, ha realizzato i taglieri che verranno utilizzati al Mercato.

“Il Mercato della Ghirlandina – sottolinea il direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni – è un luogo nato per portare nel centro della città le produzioni della campagna modenese ma da sempre si propone, con la proposta di laboratori, eventi culturali, mostre, anche come luogo di aggregazione aperto a cittadini, studenti, turisti per promuovere i valori e i sapori della cultura agricola modenese.”