Una festa per le famiglie, una merenda per incontrarsi e fare comunità, un’occasione di amicizia per festeggiare la fine del Ramadan insieme alle donne e alle famiglie della comunità islamica di Novellara.

È quella in programma domenica 6 aprile, dalle 16 alle 18, al Laboratorio Armonia di via Nilde Iotti a Novellara. Una manifestazione rivolta principalmente alle famiglie organizzata dalla Rosa dei Venti in collaborazione con l’associazione Giovani Pakistani in Italia.

Durante la giornata, oltre a scoprire gli usi, le tradizioni e il cibo della comunità musulmana a Novellara, sarà possibile partecipare alle attività ludiche in programma e ai banchetti di Mehndi (tatuaggi all’hennè).

La partecipazione è aperta a tutti.