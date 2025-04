Inizieranno la settimana prossima i lavori sull’incrocio di via Marconi con via Matteotti. Il termine dei lavori è previsto nella seconda metà di maggio.

Il cantiere completerà l’intervento, tutt’ora in corso, su via Marconi ovest nell’ambito del progetto di rigenerazione delle via Marconi e Roma che ha visto la recente riapertura dell’intera via Roma.

Le lavorazioni consisteranno nel rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e comporterà l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In conseguenza del cantiere e per la durata dello stesso via Matteotti sarà interrotta in corrispondenza del cantiere sull’incrocio con via Marconi per chi proviene da sud da via Roma e da nord da via Grandi.

Via Marconi sarà invece interrotta in direzione via Matteotti per chi proviene da via Mazzini.

Nei tratti chiusi delle via Matteotti e Marconi sarà sempre consentito l’accesso con veicoli ai residenti, ai veicoli diretti agli esercizi commerciali e quello pedonale.