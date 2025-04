La Scuderia Ferrari HP prenderà il via del Gran Premio del Giappone dalla seconda e dalla quarta fila con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La qualifica di Suzuka è stata serrata come ci si aspettava e il monegasco è riuscito a fare il massimo con la sua SF-25 posizionandola in quarta piazza, alle spalle di Max Verstappen e delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Lewis invece nel suo miglior giro ha pagato un secondo settore imperfetto e scatterà dunque dall’ottava casella.

La gara di domani si profila piena di incognite, ma allo stesso tempo ricca di opportunità, come sempre quando si attende la pioggia. A questo va aggiunto che, a causa delle numerose interruzioni nelle libere, nessuno è riuscito per davvero a fare un long run e quindi, anche se la gara dovesse essere totalmente o parzialmente asciutta, non è chiaro come le diverse monoposto potrebbero trovarsi nella gestione delle gomme, specie se le temperature dovessero continuare ad essere piuttosto basse. Anche il vento sulle velocissime curve di Suzuka, potrebbe giocare un ruolo importante.

Questa sera per gli ingegneri si prospetta molto impegnativa. Le previsioni meteo, infatti, non sono ancora certe e gli scenari sono dunque da preparare tutti: i 53 giri, (307,471 km) che prenderanno il via domani alle 14 locali (7 CEST), potrebbero infatti iniziare su pista bagnata, essere da disputare interamente sotto la pioggia, proporre un misto tra asciutto e umido o anche andare in scena interamente sull’asciutto. La capacità di rimanere concentrati e la reattività nell’adattarsi alle condizioni potranno fare la differenza.