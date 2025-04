Cielo poco nuvoloso con temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata. Assenza di precipitazioni.

Temperature in generale sensibile flessione con valori minimi attorno a 3/5 gradi nelle pianure interne fino a 7/8 gradi lungo le aree costiere. Massime comprese tra 10/11 gradi della costa e 12/13 gradi della pianura. Venti in prevalenza ancora dai quadranti orientali con rinforzi sul mare, sulle aree costiere e sul crinale centro-orientale nelle prime ore della giornata. Attenuazione dalla prima mattinata. Mare molto mosso al mattino con moto ondoso in attenuazione fino a divenire poco mosso in serata.

(Arpae)