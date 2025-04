Reduce dal primo tour teatrale che ha registrato sold out in ogni data e ospitato in alcuni casi anche Ricky Portera, storico chitarrista di Dalla e co-fondatore degli Stadio, giovedì 10 aprile (ore 21) arriva sul palco del Teatro Duse di Bologna ‘La sera dei miracoli’ concerto omaggio a Lucio Dalla, interpretato da Lorenzo Campani.

Lo spettacolo, che si è affermato come il tributo più autorevole al grande musicista e cantautore bolognese, spazia da 4 marzo 1943, che proprio al Duse di Bologna Dalla eseguì per la prima volta in pubblico, fino a Come è profondo il mare, passando per L’anno che verrà, Caruso e tanti altri capolavori.

Campani, già noto per il suo ruolo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e per la partecipazione a The Voice of Italy, ha collaborato con artisti del calibro di Ligabue e Vasco Rossi, dimostrando una versatilità e una presenza scenica eccezionali. Campani sarà affiancato da Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Max Pasut (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre).

Si prepara, dunque, una serata emozionante nel cuore della Bologna di Dalla che con le sue canzoni, caratterizzate da testi poetici e melodie avvolgenti, ha raccontato storie di vita quotidiana e temi universali, conquistando diverse generazioni. Da Futura ad Attenti al lupo, Dalla ha saputo sempre innovare e sperimentare lasciando un’eredità musicale inestimabile che continua a ispirare artisti e appassionati di musica in tutto il mondo.