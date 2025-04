L’11 e 13 aprile 2025, rispettivamente alle 20 e alle 15.30, andrà in scena in prima assoluta al Teatro Comunale di Modena una nuova opera che porta in scena un percorso creativo frutto del progetto europeo B.U.T.T.E.R.F.L.Y. dedicato all’ambiente e al futuro del pianeta.

Il Teatro Comunale di Modena, Opera Baltycka di Danzica e Opera BOX di Helsinki hanno collaborato per produrre un nuovo spettacolo le cui storie sono state create da studenti delle scuole superiori nelle tre città. Respiro, Lago di Cenere e Perla di speranza sono state trasformate in altrettanti libretti scritti da Mirva Koivukangas, Jagoda Jagson e Vincenzo De Vivo e messi in musica da tre diversi compositori, Paavo Korpijaakko, Beniamin Baczewski e Marco Attura, per dare forma e voce a un tema di interesse globale che ha visto gli adolescenti intervenire attivamente sulla scena mondiale attraverso movimenti come Fridays for Future e figure come Greta Thunberg.

Al progetto hanno partecipato agenzie per l’ambiente delle tre città – coordinate da AESS di Modena – l’agenzia Heimspiel di Augusta, in Germania, specializzata nell’uso della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale, e l’agenzia di comunicazione GOPAcom Bruxelles. L’opera vuole essere un esempio di pratiche di sostenibilità ambientale anche nei diversi aspetti della messa in scena, della produzione musicale e della frequentazione del pubblico. Oltre che nel quadro di Europa Creativa, i tre teatri del progetto operano nel contesto più ampio dei teatri europei collegati attraverso il network Opera Europa, lungo un cammino comune verso la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale.