Nella serata di ieri, fino a tarda notte, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Carpi, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio, che ha visto il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha interessato in particolare il centro cittadino e la zona della stazione ferroviaria.

Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 115 persone, di cui 25 cittadini stranieri, controllati 43 veicoli, anche con la predisposizione di posti di controllo lungo via Nuova Ponente e in via Papa Giovanni XXIII per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città. Arrestato un cittadino albanese di 30 anni per aver fatto reingresso in Italia senza autorizzazione dopo l’espulsione.